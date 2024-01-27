Події

19:59 27.01.2024

У Харкові чути вибухи

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У Харкові чути вибухи

У Харкові оголошено повітряну тривогу, у місті чути звуки вибухів.

"Харків чує вибухи. Будьте обережні!" - написав у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов.

 

 

 

 

 

Теги: #харків #обстріли

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