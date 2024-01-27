У Харкові чути вибухи
У Харкові оголошено повітряну тривогу, у місті чути звуки вибухів.
"Харків чує вибухи. Будьте обережні!" - написав у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов.
У Харкові оголошено повітряну тривогу, у місті чути звуки вибухів.
"Харків чує вибухи. Будьте обережні!" - написав у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов.
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