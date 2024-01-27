Події

16:54 27.01.2024

Дівчинка, поранена внаслідок ворожого авіаудару по Малому Бурлуку 17 січня, померла

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У суботу в лікарні померла 13-річна постраждала внаслідок авіаудару по Малому Бурлуку, здійсненого російськими окупаційними військами 10 днів тому, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні в лікарні померла 13-річна дівчинка, яка дістала поранення внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою. Дівчинка довгий час перебувала в комі, дістала складні осколкові поранення", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область

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