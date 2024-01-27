Умєров запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом під час його візиту до Києва. Сторони обговорили ситуацію на фронті.

"Під час зустрічі міністр оборони України висловив подяку уряду і народу Литви за непохитну підтримку України, зокрема за лідерство в протимінній коаліції. Рустем Умєров поінформував міністра про поточну ситуацію на фронті, а також запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі Міноборони України в суботу.

Умєров зазначив, що "до участі у форумі буде запрошено представників урядів, військової індустрії, а також інвесторів, яких мають переконати, що це вдалі інвестиції, які матимуть високий рівень капіталізації".

Зі свого боку, очільник литовського МЗС заявив, що Литва зацікавлена у вивченні військового досвіду України в боротьбі з російським агресором, а також у поглибленні співпраці у сфері передових військових технологій.

"Ми дуже цінуємо те, що перебуваючи в стані війни ви знаходите можливості ділитися з нами досвідом і пропонувати вашу допомогу Литві. Ми продовжимо тренувати ваших солдатів, але ми зі свого боку потребуємо навчання наших генералів", - підкреслив Ландсбергіс.