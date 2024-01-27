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14:09 27.01.2024

Кулеба: є обнадійливі очікування від саміту Євроради 1 лютого

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Кулеба: є обнадійливі очікування від саміту Євроради 1 лютого

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про "обнадійливі очікування" від майбутнього позачергового саміту Європейської ради 1 лютого.

"У нас спільно є обнадійливі очікування від найближчого засідання Європейської Ради 1 лютого. Є прогрес щодо відкриття Європейського фонду миру, щодо якого ситуація була заблокована тривалий час через позицію окремих членів Європейського Союзу. Але працюємо над розблокуванням і маємо обнадійливі кроки в цьому напрямку", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом у Києві.

Кулеба зазначив, що вони з литовським колегою також говорили про "класичний порядок денний" - Європейський Союз, НАТО.

"Тут у нас підходи спільні, і Литва як член обох інституцій допомагає нам максимально на шляху до членства в них. Обговорювали питання заморожених активів, санкцій і всього того, що потребує дієвих рішень", - додав міністр.

Крім того, він подякував литовським дипломатам у Вашингтоні, які також працюють з обома партіями в Конгресі для того, щоб допомогти ухвалити необхідні рішення щодо допомоги Україні.

Як повідомлялося, 1 лютого відбудеться саміт Європейської ради. Україна розраховує, що там буде ухвалено позитивне рішення про виділення фінансової підтримки в розмірі EUR50 млрд за програмою Ukraine Facility.

Теги: #саміт #єврорада #кулеба

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