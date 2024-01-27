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12:15 27.01.2024

У ДТП у Польщі постраждали 20 українців, уточнили в МЗС

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У ДТП у Польщі постраждали 20 українців, уточнили в МЗС

У ДТП у Польщі 20 українців дістали травми різного ступеня тяжкості, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Уночі поблизу населеного пункту Грубешів у Люблінському воєводстві сталася ДТП за участю автобуса української компанії. За попередньою інформацією, двадцять українців отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога", - поінформував він.

Решту пасажирів направлено до тимчасового місця перебування, уточнив Ніколенко.

"Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з польськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, тримає на контролі лікування постраждалих громадян", - сказав він.

Вирішується питання надання перевізником іншого автобуса для пасажирів.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що 18 осіб потрапили до лікарень після аварії українського автобуса в Польщі. За їхніми даними, на автобусі з України до Польщі їхали 59 пасажирів і двоє водіїв.

Теги: #дтп #польща #українці

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