Росіяни обстріляли Херсонську область, пошкоджено газову та електромережу - ОВА

Російські окупанти вночі в суботу, 27 січня, продовжували обстріли населених пунктів Херсонської області, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Уночі окупанти кілька годин били по Нікольському. Пошкоджено газові та електромережі, водогін, будинки людей", - зазначається в повідомленні.

Також окупанти обстріляли Станіслав. Зафіксовано влучання поблизу приватних будинків, авто, наслідки уточнюються.

Постраждалих унаслідок обстрілів немає.