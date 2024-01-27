Росіяни обстріляли Херсонську область, пошкоджено газову та електромережу - ОВА
Російські окупанти вночі в суботу, 27 січня, продовжували обстріли населених пунктів Херсонської області, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
"Уночі окупанти кілька годин били по Нікольському. Пошкоджено газові та електромережі, водогін, будинки людей", - зазначається в повідомленні.
Також окупанти обстріляли Станіслав. Зафіксовано влучання поблизу приватних будинків, авто, наслідки уточнюються.
Постраждалих унаслідок обстрілів немає.