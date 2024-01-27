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10:56 27.01.2024

Росіяни вдарили "Іскандером-М" по керамічному цеху в Слов'янську, жертв і поранених немає - МВА

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Російські окупаційні війська вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по керамічному цеху в Слов'янську Донецької області, його майже повністю зруйновано, жертв і поранених немає, повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Субота, 27 січня. Недобрий ранок у Слов'янську. Вночі місто знову обстріляли. Ворожа ракета влучила в керамічний цех. Він майже повністю зруйнований. Обійшлося без жертв", - сказав Лях.

За його словами, постраждали прилеглі багатоповерхові будівлі на вулиці Дарвіна, дитячий садок, де розташована соціальна їдальня. Там вибиті вікна.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська в ніч на суботу атакували Україну чотирма безпілотниками типу "Шахед" і ракетою "Іскандер-М", постраждалих немає. 

Теги: #ракета #словянськ

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