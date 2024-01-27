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08:15 27.01.2024

Втрати окупантів становили 770 осіб за добу

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Втрати окупантів становили 770 осіб за добу

Сили оборони за добу ліквідували 770 окупантів, 6 танків, 15 бронемашин, 3 артсистеми, 4 БПЛА, а також 16 авто та одиниць спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 381370 (+770) осіб, танків - 6271 (+6) од, бойових броньованих машин - 11652 (+15) од, артилерійських систем - 9085 (+3) од, РСЗВ - 972 (+0) од, засоби ППО - 660 (+0) од, літаків - 331 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7037 (+4), крилаті ракети - 1845 (+0), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12072 (+8) од, спеціальна техніка - 1433 (+8)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати_ворога

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