Росіяни обстріляли вісім громад Сумської області

Російські окупаційні війська за добу обстріляли вісім громад Сумської області, повідомляє Сумська військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 100 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська громади", - ідеться в повідомленні.

У ️Есманьській проведено обстріли стрілецькою зброєю і мінометами (1 вибух).

У ️Юнаківській зафіксовано обстріли з мінометів (12 вибухів), артилерії (2 вибухи), скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух) та обстріл за допомогою дрона типу "FPV" (1 вибух).

У ️Великописарівській ворог бив із мінометів (17 вибухів).

У ️Білопільській 37 мін скинули росіяни на її територію. Також зафіксовано артобстріл (3 вибухи).

У ️Зноб-Новгородській був мінометний обстріл (3 вибухи).

У ️Дружбівській зафіксовано обстріл із мінометів (2 вибухи).

У ️Хотинській ворог вдарив із мінометів (17 вибухів).

У ️Миропільській здійснено обстріл за допомогою дронів типу "FPV" (2 вибухи) та мінометів (2 вибухи).