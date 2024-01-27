Профільний комітет Ради рекомендує ухвалити у 2-му читанні законопроект про спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок

Комітет Верховної Ради з аграрної та земельної політики рекомендує до розгляду у другому читанні законопроект, яким спрощується процедура зміни цільового призначення землі під промислове будівництво, повідомив заступник голови парламентського комітету з економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Facebook.

За його словами, законопроект №9627 про внесення змін до деяких законодавчих актів України для залучення інвестицій з метою швидкого відновлення країни передбачає кардинальне спрощення процедури зміни цільового призначення землі із сільськогосподарської на промислову.

"Прискорення та скасування певних процедур дозволить скоротити час подання заявки на зміну цільового призначення землі під будівництво заводу до її затвердження з 1-3 років до 1,5 місяця. Це буде дуже актуально, коли в Україні розпочнеться повоєнне відновлення економіки. Ми маємо запропонувати інвесторам зручну та швидку процедуру виділення землі під промислові об'єкти", - написав він.

Народний депутат стверджує, що ухвалення цього закону дасть змогу ліквідувати багатомільярдний корупційний ринок для чиновників, які поколіннями заробляли на прискоренні дозволів.

"Ця ініціатива є одним із елементів Плану розвитку переробної промисловості в Україні. У цьому ж пакеті рішень мої ініціативи зі страхування військових ризиків, компенсації капітальних інвестицій через податки, розвиток індустріальних парків, локалізація при публічних закупівлях та інші", - резюмував Кисилевський, який був автором підтриманого законопроекту.

Як повідомлялося, з середини 2022 року спрощена процедура зміни цільового призначення землі діє для релокованих підприємств, мультимодальних терміналів, портів на Дунаї, житла для ВПЛ, інженерно-комунікаційних мереж, об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури.

Законопроект №9627 розширює дію спрощеної процедури на об'єкти промисловості та енергетики.