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16:37 26.01.2024

Данія виділить Україні 60 мільйонів данських крон на підтримку боротьби з корупцією в рамках EUACI

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Данія виділить Україні 60 мільйонів данських крон на підтримку боротьби з корупцією в рамках EUACI

Данія виділить Україні 60 млн данських крон ($8,75 млн) на підтримку боротьби з корупцією в рамках антикорупційної програми ЄС (EUACI), повідомляє Міністерство закордонних справ Данії.

Данія з 2016 року очолює антикорупційну програму ЄС в Україні (EUACI). Під час сьогоднішнього візиту в Україну міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен оголосив про підтримку третього етапу програми.

"Ще до незаконного вторгнення Росії Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією, і навіть поки країна перебуває в стані війни, їй вдалося продовжити позитивний розвиток. Але є ще сфери, які можна покращити, і для мрії України про ЄС украй важливо, щоб ми допомогли їй досягти своїх цілей", - наводить слова Расмуссена пресслужба МЗС.

Зазначається, що ЄС робить свій внесок у майбутню фазу програми на суму понад 70 млн данських крон, а Данія - майже 60 млн данських крон.

Також програма спрямована на сприяння відкритості та чесності у відновленні Миколаєва за допомогою тісної співпраці з мером і його командою. Планується розробити найкращі практики реконструкції Миколаєва, які можна буде використовувати в інших містах України.

У відомстві повідомили, що Расмуссен надав інформацію про підтримку Данією антикорупційної програми ЄС на сьогоднішній зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Міністри закордонних справ двох країн зустрілися в українському місті Миколаєві, за відновлення якого на Данію покладено особливу відповідальність.

Водночас вони обговорили, зокрема, як Данія та Україна можуть далі розвивати співпрацю щодо Миколаєва, і як Данія може продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією.

Міністр закордонних справ Данії зустрівся зі студентами Миколаївського суднобудівного університету, а також із представниками міської влади.

 

Теги: #корупція #данія #фіндопомога

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