Зеленський провів Ставку щодо ситуації на південному фронті, забезпечення снарядами та дронами

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглянули питання забезпечення снарядами, безпілотними літальними апаратами, а також ситуацію на південній ділянці фронту.

"Авдіївка, Куп'янськ, південь - усі найважливіші напрямки наших дій. Детальні доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

"Ще один фокус уваги - снаряди. Пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності МТД, постійне нарощування власного виробництва. Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування", - додав глава держави.

Також Зеленський повідомив, що заслухав на засіданні доповідь щодо захисту прифронтових і прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору, доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних об'єктів з повітря.