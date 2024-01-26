У Мінветеранів працюють над новим законом про засади державної ветеранської політики

У Міністерстві у справах ветеранів України працюють над новим законом "Про основні засади державної ветеранської політики".

"Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" був прийнятий ще у 1993 році. За цей час було внесено майже 100 змін та доповнень. Але системного перегляду підходів до ветеранської політики, до створення системи мотивації та переваг – допоки не відбулося. І зараз як раз той час, коли ми повинні створити якісний новий, дієвий закон, який відповідатиме потребам ветеранів, які повертатимуться з війни", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства за результатами наради з обговорення концептуальних засад законопроєкту.

Зазначається, що наразі вже є низка напрацювань і міністерства, і представників громадськості. "Мінветеранів напрацьовано ряд документів щодо переходу від військової служби до цивільного життя та проведено Комплексний огляд системи соціального захисту ветеранів війни. Ми проаналізували усі пільги та послуги, які передбачені для кожної категорії осіб, які підпадають під дію закону про статус ветеранів війни – і маємо рекомендації по подальшій роботі", - сказала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.