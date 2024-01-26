Начальник Київського метрополітену: Жодного дня станції метро не були зачинені для людей, які приходять сюди як в укриття

Усі станції Київського метрополітену, зокрема "синьої лінії", продовжують працювати як укриття під час ворожих обстрілів, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації в п'ятницю з посиланням на начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського.

"Політичні маніпуляції навколо закриття шести станцій метрополітену "синьої лінії" – це абсолютна цинічна диверсія. Жодного дня станції метро не були зачинені для людей, які приходять сюди як в укриття, рятуючись від ворожих обстрілів", - сказав Брагінський на виїзному засіданні тимчасової контрольної комісії Київради з питань встановлення причин зупинки на ділянці тунелю метрополітену між станціями "Либідська" та "Деміївська".

Як зазначається в повідомленні, начальник столичного метрополітену також додав, що "публічні заяви деяких політиків про нібито закриття станцій ввели містян в оману. Через це люди думали, що не можуть скористатися ними як укриттями і не йшли туди під час повітряних тривог".

"Звертаюся до киян: отримуйте інформацію з офіційних ресурсів міської влади, а не з анонімних Telegram-каналів та інших сумнівних джерел. А політиків і медійників закликаю не маніпулювати на темі безпеки й відповідально ставитися до того, що ви говорите і пишете. Адже йдеться про безпеку мешканців нашого міста", - наголосив Брагінський.

Зазначається, що Київський метрополітен є підприємством подвійного призначення - забезпечує і перевезення пасажирів, і надійне цілодобове укриття для сотень тисяч киян.