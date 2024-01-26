Єрмак обговорив із Салліваном ситуацію на фронті

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван у телефонній розмові обговорили, зокрема, ситуацію на фронті та питання ухвалення Конгресом США рішень, що стосуються допомоги Україні, повідомила пресслужба глави Української держави.

"У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном", - ідеться в повідомленні пресслужби на офіційному сайті президента України.

Як повідомляється, "співрозмовники обговорили ситуацію на полі бою та нещодавні ракетні удари Росії по українській території. Окрему увагу керівник Офісу президента України та радник президента США приділили питанню ухвалення Конгресом Сполучених Штатів рішень, що стосуються необхідного для нашої країни пакета допомоги".

Єрмак також наголосив на важливості зустрічей української та американської сторони, які відбулися на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Єрмак і Салліван також зупинилися на результатах четвертої зустрічі радників з питань національної безпеки та політичних радників з реалізації Української формули миру, що відбулася в Давосі, та обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

"Керівник Офісу глави держави подякував президенту США, його адміністрації, обом палатам Конгресу та американському суспільству за стійку підтримку України в боротьбі з російським агресором", - наголошується в повідомленні.