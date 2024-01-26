Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 82 бойових зіткнення, на мар'їнському напрямку відбито 25 атак противника

За минулу добу на фронті відбулося 82 бойових зіткнення, на мар'їнському напрямку відбито 25 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 п'ятниці.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку наші захисники відбили шість атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На лиманському напрямку українські воїни відбили п'ять атак окупантів у районах населених пунктів Терни, Торське Донецької області та ще дві атаки поблизу Макіївки Луганської області.

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили шість атак у районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 25 атак.

На шахтарському напрямку наші захисники відбили шість атак окупантів на південний схід від Водяного, Золотої Ниви та на захід від Старомайорського на Донеччині.

На запорізькому напрямку українські захисники відбили три атаки ворога на південний схід від Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмів на позиції Сил оборони.

Водночас наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.