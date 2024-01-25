У списку на обмін 24 січня, опублікованому РФ, є військовополонені, яких уже обміняли раніше

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в російському списку військовополонених, котрі нібито перебували на борту літака Іл-76, є громадяни України, яких уже обміняли раніше.

"Так, ми знайшли в списку українських громадян, які вже були раніше обміняні", - цитує омбудсмена Sky News.

Водночас у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому в четвер уранці, зазначено, що принаймні одну людину з цього списку вже обміняли 3 січня.

Як повідомлялося, вранці в середу, 24 січня, під російським Бєлгородом упав літак Іл-76, на борту якого, за повідомленнями російських ЗМІ, могли перебувати українські військовополонені.

У ГУР МО зазначили, що в РФ офіційно через відповідні органи не публікують списки військовополонених, яких мали обміняти 24 січня, інформацію навмисно публічно вкидає російська пропаганда.