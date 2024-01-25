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22:43 25.01.2024

У списку на обмін 24 січня, опублікованому РФ, є військовополонені, яких уже обміняли раніше

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У списку на обмін 24 січня, опублікованому РФ, є військовополонені, яких уже обміняли раніше

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в російському списку військовополонених, котрі нібито перебували на борту літака Іл-76, є громадяни України, яких уже обміняли раніше.

"Так, ми знайшли в списку українських громадян, які вже були раніше обміняні", - цитує омбудсмена Sky News.

Водночас у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому в четвер уранці, зазначено, що принаймні одну людину з цього списку вже обміняли 3 січня.

Як повідомлялося, вранці в середу, 24 січня, під російським Бєлгородом упав літак Іл-76, на борту якого, за повідомленнями російських ЗМІ, могли перебувати українські військовополонені.

У ГУР МО зазначили, що в РФ офіційно через відповідні органи не публікують списки військовополонених, яких мали обміняти 24 січня, інформацію навмисно публічно вкидає російська пропаганда.

Теги: #україна #іл_76 #лубинець

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