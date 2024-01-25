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19:11 25.01.2024

Ексдепутатам ОПЗЖ висунули підозру в розкраданні 32 суден торговельного флоту України на суму понад 80 млн грн - СБУ

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Правоохоронці повідомили про підозру трьом організаторам і трьом спільникам масштабної схеми розкрадання майна держпідприємства "Українське Дунайське пароплавство", повідомляє Служба безпеки України.

"Служба безпеки спільно з НАБУ та САП викрила масштабну схему розкрадання майна державної компанії "Українське Дунайське пароплавство". Зловмисники привласнили 32 баржі торговельного флоту підприємства на загальну суму понад 80 млн грн", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі СБУ в четвер увечері.

Слідство встановило, що оборудку організували двоє ексдепутатів Одеської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ та ексголова судноплавної компанії.

У 2017 році вони уклали декілька договорів між пароплавством і підконтрольною фірмою на оренду вищезгаданих суден. Однак замість використання за призначенням ділки вивезли державні баржі за територію України, змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію.

"Після цього судна переправили до однієї із країн Близького Сходу. Там їх розібрали та виготовили з них 12 барж більшої вантажності, які у подальшому фігуранти використовували у власних комерційних цілях. Зокрема, на території України, але вже під іншою реєстрацією", - зазначають у СБУ.

Правоохоронці встановили місцезнаходження всіх викрадених суден і заарештували їх.

"Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що "нові" плавзасоби виготовлено з комплектуючих річкових плавзасобів державного підприємства", - наголошується в повідомленні.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили про підозру трьом організаторам і трьом їхнім спільникам за статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах); ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном з використанням службового становища, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах); ч. 3 ст. 209 (вчинення правочинів із майном, одержаним унаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах).

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Заарештоване майно передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

 

Теги: #підозра #опзж

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