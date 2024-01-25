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18:10 25.01.2024

ГУР: Офіційно РФ не поширює списки полонених на обмін 24 січня, інформацію вкидає їхня пропаганда

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ГУР: Офіційно РФ не поширює списки полонених на обмін 24 січня, інформацію вкидає їхня пропаганда

У РФ офіційно через відповідні органи не публікують списків військовополонених, яких мали обміняти 24 січня, інформацію навмисно публічно вкидає російська пропаганда, зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"По-перше, списки (військовополонених, яких збиралися обміняти, - ІФ-У) були відомі. Інша річ, які списки. В Україні офіційну інформацію повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та офіційні посадові особи, зокрема уповноважений Верховної Ради з прав людини. Що ми маємо з боку держави-агресора? Пропагандисти, Симоньян, Шарій і так далі висвітлюють, показують нібито ті чи інші списки", - сказав він в ефірі телемарафону в четвер.

Юсов наголосив, що інформацію про списки в РФ поширило не Міноборони країни-агресора, не відповідні органи, зокрема гуманітарний штаб, який відповідає за питання поводження з військовополоненими, а пропаганда.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи збігаються українські списки з тими, які поширює пропаганда РФ, у ГУР сказали: "Річ у тім, що коментувати ту інформацію, яку навмисно вкидає російська пропаганда публічно, - це означає брати участь у реалізації їхньої операції. І коли будуть офіційно повідомлені такі списки, звичайно, будуть і офіційні коментарі".

Як повідомлялося, вранці в середу, 24 січня, під російським Бєлгородом упав літак Іл-76, на борту якого, за повідомленнями російських ЗМІ, могли перебувати українські військовополонені.

Теги: #списки #військовополонені #гур_мо

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