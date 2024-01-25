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17:41 25.01.2024

ГУР: Працюватимемо, хоч би як було складно, щоб обміни полоненими тривали

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ГУР: Працюватимемо, хоч би як було складно, щоб обміни полоненими тривали

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов наголосив, що Україна зацікавлена в поверненні українських військовополонених і працюватиме й надалі над продовженням обмінів.

"Учора мав бути ювілейний, 50-й обмін полоненими в період повномасштабного вторгнення. Ми працюватимемо, хоч би як було складно, і надалі для того, щоб ці обміни тривали. Але це процес, у якому мають брати участь і бути зацікавлені дві сторони. Україна зацікавлена в тому, щоб повертати своїх захисників. Ми можемо і будемо віддавати полонених росіян", - сказав він в ефірі телемарафону в четвер.

У ГУР наголосили, що Росія повинна "не грати в інформаційні пропагандистські ігри", а працювати над виконанням міжнародного гуманітарного права.

Як повідомлялося, уранці в середу, 24 січня, поблизу російського Бєлгорода впав літак Іл-76, на борту якого, за повідомленнями російських ЗМІ, могли перебувати українські військовополонені. 

Теги: #робота #обмін_полоненими #гур_мо

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