ГУР: Працюватимемо, хоч би як було складно, щоб обміни полоненими тривали

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов наголосив, що Україна зацікавлена в поверненні українських військовополонених і працюватиме й надалі над продовженням обмінів.

"Учора мав бути ювілейний, 50-й обмін полоненими в період повномасштабного вторгнення. Ми працюватимемо, хоч би як було складно, і надалі для того, щоб ці обміни тривали. Але це процес, у якому мають брати участь і бути зацікавлені дві сторони. Україна зацікавлена в тому, щоб повертати своїх захисників. Ми можемо і будемо віддавати полонених росіян", - сказав він в ефірі телемарафону в четвер.

У ГУР наголосили, що Росія повинна "не грати в інформаційні пропагандистські ігри", а працювати над виконанням міжнародного гуманітарного права.

Як повідомлялося, уранці в середу, 24 січня, поблизу російського Бєлгорода впав літак Іл-76, на борту якого, за повідомленнями російських ЗМІ, могли перебувати українські військовополонені.