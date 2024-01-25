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15:51 25.01.2024

ТЧХУ та ФДМ підписали меморандум про співпрацю

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ТЧХУ та ФДМ підписали меморандум про співпрацю

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) і Фонд державного майна (ФДМ) підписали меморандум про співпрацю в питаннях, пов'язаних із подоланням наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України.

"Відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Фондом державного майна України та Українським Червоним Хрестом", - повідомило ТЧХУ в четвер у фейсбуці.

Серед основних напрямів співпраці - підтримка працівників підприємств, установ, організацій сфери управління ФДМ, зокрема тих, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ; спільне подолання наслідків надзвичайних ситуацій, що виникли на підприємствах, в установах, організаціях фонду, спричинених війною, та участь у їх відновленні; підвищення обізнаності тих, хто працює в системі ФДМ, щодо ризиків вибухонебезпечних предметів, насамперед на деокупованих територіях.

Під час підписання меморандуму сторони також обговорили проведення просвітницьких кампаній щодо надання першої психологічної та медичної допомоги.

 

Теги: #фдму #тчху

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