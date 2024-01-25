ГУР: На борту Іл-76 мали бути військово-політичні VIP-персони РФ

На борту Іл-76 мали бути військово-політичні VIP-персони РФ, але в останній момент ФСБ заборонила їм сідати, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Як повідомив він в ефірі "Радіо Свобода", усе це українська розвідка з'ясувала вже після аварії літака.

"Відомо, що на борту мали дійсно перебувати кілька VIP офіційних від військово-політичного представництва країни-агресора. Їхні прізвища відомі та будуть названі, матеріали будуть передані в рамках міжнародного розслідування, але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатися іншими видами транспорту", - розповів Юсов.

Також у ГУР зазначили, що до місцевого моргу в Бєлгороді напередодні доправили лише п'ять тіл, а російським рятувальникам не дозволили провести огляд місця падіння літака.

Перевірити дані з інших джерел наразі неможливо. Розвідка каже, що передасть ці матеріали для міжнародного розслідування.

Як повідомлялося, вранці в середу, 24 січня, під російським Бєлгородом упав літак ІЛ-76, на борту якого, за повідомленнями російських ЗМІ, могли перебувати українські військовополонені.