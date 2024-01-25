Події

13:58 25.01.2024

Виникли складнощі з придбанням квитків на Київську кільцеву електричку через хакерську атаку

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Виникли складнощі з придбанням квитків на Київську кільцеву електричку через хакерську атаку

Унаслідок хакерської атаки на сервіси виникли тимчасові труднощі з придбанням квитків на міську кільцеву електричку через чатбот і термінали АТ "Укрзалізниця" (УЗ), повідомляють у телеграм-каналі Kyiv city express.

"Спостерігаємо тимчасові проблеми з продажем квитків через чатбот і термінали "Укрзалізниці" унаслідок хакерської атаки на сервери. Працюємо над виправленням ситуації та перепрошуємо за ці незручності", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #хакери #електричка

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