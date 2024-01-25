Події

13:24 25.01.2024

У Кривому Розі невідомий із гранатомета вистрілив у багатоповерхівку, постраждалих немає

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Уранці в четвер у Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) невідомий з ручного протитанкового гранатомета вистрілив у багатоповерховий будинок, пошкоджено кілька квартир, люди не постраждали, повідомляє поліція Дніпропетровської області.

"25 січня приблизно о 5-ій ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у багатоповерховому будинку на території Тернівського району міста. За попередньою інформацією, перебуваючи на вулиці невідомий поцілив у будинок з РПГ. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир", - ідеться в повідомленні обласної поліції в телеграм-каналі в четвер.

Наразі на місці події працюють керівництво Криворізького районного управління поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Встановлюють усі обставини злочину. Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

"Вживаються заходи для затримання особи, причетної до хуліганських дій", - наголошується в повідомленні.

Теги: #гранатомет #кривий_ріг

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