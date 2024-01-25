Події

12:15 25.01.2024

УЦОЯО затвердив характеристики предметних тестів НМТ-2024 і схеми нарахування балів

2 хв читати
УЦОЯО затвердив характеристики предметних тестів НМТ-2024 і схеми нарахування балів

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) затвердив загальні характеристики предметних тестів основного і додаткового блоків національного мультипредметного тесту (НМТ) 2024 року і схеми нарахування балів за виконання завдань.

Згідно з повідомленням пресслужби Центру оцінювання, тести з української мови, української літератури, історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань, з математики та фізики - 22 і 20 відповідно, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) - по 32 завдання.

З української мови та української літератури буде по 30 завдань, з яких 25 із вибором однієї правильної відповіді та п'ять на встановлення відповідності (логічна пара), за які можна заробити по 45 тестових балів.

З математики буде 22 завдання, з яких 15 із вибором однієї правильної відповіді, три на встановлення відповідності (логічна пара) і чотири з короткою відповіддю, за які можна заробити 32 тестові бали.

З історії України буде 30 завдань, із яких 20 із вибором однієї правильної відповіді, чотири на встановлення відповідності (логічна пара), три зі встановленням правильної послідовності та три з вибором трьох відповідей із семи запропонованих, за які можна заробити 54 тестових бали.

З іноземних мов буде 32 завдання, з яких 11 на встановлення відповідності, п'ять із вибором однієї правильної відповіді та 16 на заповнення пропусків у тексті, за які можна заробити 32 тестових бали.

З географії буде 30 завдань, із яких 20 з вибором однієї правильної відповіді, чотири з короткою відповіддю та шість із вибором трьох відповідей із семи запропонованих, за які можна заробити 46 тестових балів.

З біології буде 30 завдань, із яких 24 із вибором однієї правильної відповіді, чотири на встановлення відповідності (логічна пара) та два з вибором трьох відповідей із трьох груп варіантів, за які можна заробити 46 тестових балів.

З хімії буде 30 завдань, із яких 22 із вибором однієї правильної відповіді, два на встановлення відповідності (логічна пара) та шість з короткою відповіддю, за які можна заробити 40 тестових балів.

Із фізики буде 20 завдань, із яких 12 із вибором однієї правильної відповіді, два на встановлення відповідності (логічна пара) і шість із короткою відповіддю, за які можна заробити 32 тестових бали.

Як повідомлялося, НМТ у 2024 році включатиме три обов'язкових предмети (українська мова, математика та історія України 16-21 століть) і один на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія).

Теги: #тести #уцояо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:04 29.08.2023
У 2024 році в екзаменаційних центрах НМТ застосують рамки металодетекторів для запобігання порушенням - директор УЦОЯО

У 2024 році в екзаменаційних центрах НМТ застосують рамки металодетекторів для запобігання порушенням - директор УЦОЯО

11:01 11.07.2023
Додаткова сесія НМТ стартувала з 11 липня - УЦОЯО

Додаткова сесія НМТ стартувала з 11 липня - УЦОЯО

14:07 27.06.2023
Порядок проведення НМТ-2023 не передбачає оскарження результатів оцінювання або змісту тестових завдань - УЦОЯО

Порядок проведення НМТ-2023 не передбачає оскарження результатів оцінювання або змісту тестових завдань - УЦОЯО

14:08 04.06.2023
Основна сесія НМТ стартує з 5 червня - УЦОЯО

Основна сесія НМТ стартує з 5 червня - УЦОЯО

10:08 02.06.2023
В УЦОЯО розраховують у майбутньому проводити ЗНО в комп'ютерному форматі

В УЦОЯО розраховують у майбутньому проводити ЗНО в комп'ютерному форматі

10:09 05.05.2023
Вступні іспити до магістратури-2023 можна буде скласти у 21-й області України, Києві та низці європейських країн

Вступні іспити до магістратури-2023 можна буде скласти у 21-й області України, Києві та низці європейських країн

11:54 21.04.2023
УЦОЯО закликає українців за кордоном допомогти в проведенні НМТ-2023

УЦОЯО закликає українців за кордоном допомогти в проведенні НМТ-2023

10:21 28.03.2023
УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з хімії

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з хімії

10:32 21.03.2023
УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з англійської мови

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з англійської мови

15:57 20.03.2023
Основна сесія НМТ-2023 відбудеться 5-23 червня, додаткова 11-24 липня - УЦОЯО

Основна сесія НМТ-2023 відбудеться 5-23 червня, додаткова 11-24 липня - УЦОЯО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПАРЄ ухвалила резолюцію про становище українських дітей

СБУ відкрила справу за фактом падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ

Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакували безпілотники СБУ - джерело

СБУ затримала хакера, який готував кібератаки на урядові сайти України і наводив російські ракети на Харків

Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів та 59 артсистем противника

ОСТАННЄ

У Кривому Розі невідомий із гранатомета вистрілив у багатоповерхівку, постраждалих немає

ПАРЄ ухвалила резолюцію про становище українських дітей

На Львівщині від вибуху гранати поранені двоє людей

На ліквідації наслідків нічних атак дронів на Одесу працювали 5 екіпажів ТЧХУ

НАБУ оголосило в розшук трьох підозрюваних у справі завдання збитків "Укренерго"

В Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 житлових будинків - міськрада

У найближчі дві доби на всій території України очікуються помірні опади

Омбудсмен: Не можна стверджувати, що в Іл-76, який розбився в Бєлгородській області РФ, були військовополонені, це мають з'ясувати міжнародні експерти

СБУ відкрила справу за фактом падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ

Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакували безпілотники СБУ - джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА