УЦОЯО затвердив характеристики предметних тестів НМТ-2024 і схеми нарахування балів

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) затвердив загальні характеристики предметних тестів основного і додаткового блоків національного мультипредметного тесту (НМТ) 2024 року і схеми нарахування балів за виконання завдань.

Згідно з повідомленням пресслужби Центру оцінювання, тести з української мови, української літератури, історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань, з математики та фізики - 22 і 20 відповідно, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) - по 32 завдання.

З української мови та української літератури буде по 30 завдань, з яких 25 із вибором однієї правильної відповіді та п'ять на встановлення відповідності (логічна пара), за які можна заробити по 45 тестових балів.

З математики буде 22 завдання, з яких 15 із вибором однієї правильної відповіді, три на встановлення відповідності (логічна пара) і чотири з короткою відповіддю, за які можна заробити 32 тестові бали.

З історії України буде 30 завдань, із яких 20 із вибором однієї правильної відповіді, чотири на встановлення відповідності (логічна пара), три зі встановленням правильної послідовності та три з вибором трьох відповідей із семи запропонованих, за які можна заробити 54 тестових бали.

З іноземних мов буде 32 завдання, з яких 11 на встановлення відповідності, п'ять із вибором однієї правильної відповіді та 16 на заповнення пропусків у тексті, за які можна заробити 32 тестових бали.

З географії буде 30 завдань, із яких 20 з вибором однієї правильної відповіді, чотири з короткою відповіддю та шість із вибором трьох відповідей із семи запропонованих, за які можна заробити 46 тестових балів.

З біології буде 30 завдань, із яких 24 із вибором однієї правильної відповіді, чотири на встановлення відповідності (логічна пара) та два з вибором трьох відповідей із трьох груп варіантів, за які можна заробити 46 тестових балів.

З хімії буде 30 завдань, із яких 22 із вибором однієї правильної відповіді, два на встановлення відповідності (логічна пара) та шість з короткою відповіддю, за які можна заробити 40 тестових балів.

Із фізики буде 20 завдань, із яких 12 із вибором однієї правильної відповіді, два на встановлення відповідності (логічна пара) і шість із короткою відповіддю, за які можна заробити 32 тестових бали.

Як повідомлялося, НМТ у 2024 році включатиме три обов'язкових предмети (українська мова, математика та історія України 16-21 століть) і один на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія).