РФ вночі атакувала Україну "Шахедами", ППО збила 11 із 14 ударних БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

РФ уночі атакувала Україну "Шахедами", ППО збила 11 із 14 ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили ЗС України в четвер уранці.

"У ніч на 25 січня 2024 року противник завдав удару 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ - РФ і мис Чауда - Крим, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської обл. у напрямку Харкова та однією - з окупованої Донецької області", - йдеться у Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Підкреслюється, що "в результаті бойової роботи знищено 11 "Шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей".

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

