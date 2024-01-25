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07:21 25.01.2024

РФ вночі атакувала Україну "Шахедами", ППО збила 11 із 14 ударних БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

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РФ вночі атакувала Україну "Шахедами", ППО збила 11 із 14 ударних БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

 РФ уночі атакувала Україну "Шахедами", ППО збила 11 із 14 ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили ЗС України в четвер уранці.

"У ніч на 25 січня 2024 року противник завдав удару 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ - РФ і мис Чауда - Крим, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської обл. у напрямку Харкова та однією - з окупованої Донецької області", - йдеться у Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Підкреслюється, що "в результаті бойової роботи знищено 11 "Шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей".

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.
 

Теги: #україна #ппо #шахеди

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