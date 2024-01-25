Події

04:36 25.01.2024

До Реєстру вимог України про відшкодування збитків може надійти близько 10 млн позовів

1 хв читати
До Реєстру вимог України про відшкодування збитків може надійти близько 10 млн позовів

Кількість позовів у Реєстрі вимог України про відшкодування збитків унаслідок вторгнення РФ може становити близько 10 млн, заявив Маркіян Ключковський, виконавчий директор міжнародного реєстру, повідомляє "Голос Америки".

"Я не здивуюся, якщо воно досягне 10 мільйонів", - сказав Ключковський.

У реєстрі будуть зібрані "позови, пов'язані із загибеллю людей і тілесними ушкодженнями, з примусовим переміщенням або депортацією, з тілесними ушкодженнями, з тортурами та іншими видами фізичних страждань, зокрема з сексуальним насильством у конфлікті", - сказав він журналістам у штаб-квартирі Ради Європи в Страсбурзі.

Інші категорії, за словами Ключковського, включатимуть "претензії, пов'язані з втратою доходу, доходів або майна, претензії, пов'язані з втратою бізнесу і претензії, пов'язані зі шкодою, нанесеною навколишньому середовищу".

Підкреслюється, що в кінцевому підсумку Реєстр збитків підведе підсумки фінансової діяльності з метою отримання репарацій від Москви.

Теги: #україна #реєстр #збитки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:45 25.01.2024
Війська РФ за добу завдали по Україні 6 ракетних і 97 авіаударів - Генштаб

Війська РФ за добу завдали по Україні 6 ракетних і 97 авіаударів - Генштаб

07:21 25.01.2024
РФ вночі атакувала Україну "Шахедами", ППО збила 11 із 14 ударних БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

РФ вночі атакувала Україну "Шахедами", ППО збила 11 із 14 ударних БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

03:31 25.01.2024
РФ двічі атакувала Одесу ударними дронами, є влучання в промисловий об'єкт, двоє постраждалих

РФ двічі атакувала Одесу ударними дронами, є влучання в промисловий об'єкт, двоє постраждалих

01:47 25.01.2024
Армія РФ за минулий день обстріляла вісім громад прикордоння Сумської області

Армія РФ за минулий день обстріляла вісім громад прикордоння Сумської області

00:51 25.01.2024
Правоохоронці затримали чиновника КМДА під час отримання хабара 90 тис. грн за збереження компенсацій за пільговими кредитами для підприємців

Правоохоронці затримали чиновника КМДА під час отримання хабара 90 тис. грн за збереження компенсацій за пільговими кредитами для підприємців

00:14 25.01.2024
У Харкові оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетних обстрілів 23 січня

У Харкові оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетних обстрілів 23 січня

23:43 24.01.2024
Окупанти обстріляли Харківщину, поранено 4 мирних жителів

Окупанти обстріляли Харківщину, поранено 4 мирних жителів

23:38 24.01.2024
Зеленський привітав рішення комітету Сенату США щодо конфіскації російських активів

Зеленський привітав рішення комітету Сенату США щодо конфіскації російських активів

23:30 24.01.2024
Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні збиття літака ІЛ-76 під Бєлгородом

Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні збиття літака ІЛ-76 під Бєлгородом

17:52 24.01.2024
Данія виділить понад $13 млн для зміцнення кіберзахисту України

Данія виділить понад $13 млн для зміцнення кіберзахисту України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Харкові оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетних обстрілів 23 січня

Зеленський привітав рішення комітету Сенату США щодо конфіскації російських активів

Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні збиття літака ІЛ-76 під Бєлгородом

У Гірнику внаслідок ракетного удару двоє людей загинули, вісім поранені - Донецька ОВА

Ситуація з Іл-76 може свідчити про умисні дії РФ, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених, - ГУР Міноборони

ОСТАННЄ

Велика Британія має готувати громадян до можливого призову в армію в разі війни - глава Генштабу Сандерс

США почнуть переговори про можливе завершення своєї військової присутності в Іраку - ЗМІ

ПАРЄ обрала представника Ірландії новим комісаром Ради Європи з прав людини - нардеп Кравчук

Комітет Сенату США схвалив законопроєкт на підтримку конфіскації активів РФ і передання їх на відновлення України

Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Гірнику збільшилася до 9, серед них двоє дітей - поліція

Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 50 бойових зіткнень, противник завдав 53 авіаудари

Аналітики прогнозують, що після червневих виборів Європарламент різко поправіє

США планують у лютому запустити до Місяця новий посадковий апарат

У ЄС створили "Альянс європейських портів" для боротьби з наркотрафіком

Генштаб ЗСУ: авіація та ракетники Сил оборони завдали ударів по 7 локаціях окупаційних військ за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА