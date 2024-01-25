Армія РФ за минулий день обстріляла вісім громад прикордоння Сумської області

Армія РФ за минулий день обстріляла з різних видів зброї вісім громад прикордоння Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація інформацію станом на 21.00 середи.

"Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Свеська громади", - зазначено в Телеграм-каналі ОВА.

За даними обладміністрації, по Великописарівській громаді ворог гатив із гранатометів АГС (14 вибухів) та артилерії (2 вибухи). Також здійснено обстріл за допомогою 2 дронів типу "FPV".

У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли (15 вибухів) та артобстріл (4 вибухи).

Також окупанти обстріляли з мінометів громади: Хотінську (4 міни), Зноб-Новгородську (2 вибухи), Есманську (2 вибухи), Дружбівську (2 вибухи) і Свеську (2 вибухи).

Крім того, артилерійського обстрілу з боку РФ зазнала Юнаківська громада (8 вибухів).