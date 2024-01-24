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17:41 24.01.2024

Україна повернула 388 депортованих дітей, сценаріїв їх викрадення росіянами може бути щонайменше шість

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Україна повернула 388 депортованих дітей, сценаріїв їх викрадення росіянами може бути щонайменше шість

Україна повернула на сьогодні 388 депортованих Росією українських дітей, сценаріїв їх незаконного переміщення росіянами може бути щонайменше шість, повідомила радник - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

"На сьогодні Українській державі, величезною командою, нам вдалося повернути 388 дітей, які були депортовані або примусово переміщені", - сказала вона під час засідання Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України.

За словами Герасимчук, аналізуючи ці випадки, можна засвідчити, що росіяни мають уже значно більше сценаріїв для депортації та незаконного переміщення дітей, аніж це було 2014 року, коли РФ окупувала Крим (зокрема, йдеться про так званий соцпроєкт "Потяг надії", в межах якого було незаконно вивезено на територію РФ і відправлено на всиновлення кримських дітей).

"Сьогодні ми бачимо шість сценаріїв, але ми переконані, що цих сценаріїв значно більше. І росіяни не зупиняються", - наголосила Герасимчук.

Зокрема, йдеться про сценарій, коли РФ спочатку вбиває українців, а потім краде їхніх дітей, зазначила уповноважена президента. Другим сценарієм вона назвала випадки, коли РФ розлучає українських дітей із батьками під час фільтрації.

"Також ми говоримо про історії дітей, яких "витягли", інакше не можу сказати, прямо з рідної домівки, від рідних і просто вивезли їх тимчасово на тимчасово окуповані території, але далі відправили в РФ і навіть помістили незаконно під опіку росіян", - пояснила Герасимчук.

Четвертий сценарій здійснюється, коли росіяни відмовляються узгоджувати гуманітарні коридори для вивезення українською владою дітей із закладів інституційного догляду, створюють штучну гуманітарну кризу для них і потім вивозять. Герасимчук наголосила, що на сьогодні Україна продовжує розшукувати цих дітей по всій території РФ і на тимчасово окупованих українських територіях, оскільки дітей розділяють і переміщують постійно.

"П'ятий сценарій - найбільш масовий, коли росіяни створюють такі умови на окупованих територіях, які абсолютно не придатні для проживання дитини. Й далі батьки змушені нібито добровільно писати згоду на вивезення дитини в російські табори, які розміщуються або на тимчасово окупованій території України - Криму, або на території РФ", - зазначила вона.

Далі, за словами уповноваженої, росіяни діють "за добре відпрацьованими методичками" взаємодії з дітьми, щоб вони вже ніколи не повернулися до своїх біологічних батьків, а потрапили під незаконне всиновлення або під опіку в сім'ї громадян РФ.

Шостий сценарій, як розповіла уповноважена, - коли росіяни проводять "відбір", обов'язкові медичні огляди дітей на тимчасово окупованих територіях, у рамках яких у здорових дітей з'являються вигадані діагнози. Після цього дитині нібито терміново потрібне лікування в РФ, додала вона.

Теги: #діти #повернення #депортація

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