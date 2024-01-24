НАТО уклало контракти на закупівлю 220 тис. снарядів, що може дати змогу спрямувати додаткову допомогу Україні - ISW

Північноатлантичний альянс (НАТО) уклав 23 січня контракти на закупівлю близько 220 тис. артилерійських снарядів, що, імовірно, дасть змогу НАТО спрямувати додаткову допомогу Україні або поповнити запаси НАТО, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за вівторок.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і генеральний директор Агентства НАТО з підтримки й закупівель Стейсі Каммінгс підписали 23 січня контракти з французькою компанією Nexter і німецькою компанією Junghans Defense на закупівлю близько 220 тис. 155-мм артилерійських снарядів на суму $1,2 млрд... Незрозуміло, чи призначені контракти для того, щоб дозволити НАТО відправляти додаткові боєприпаси в Україну, чи поповнювати власні запаси боєприпасів НАТО", - ідеться у зведенні.

У ISW наголосили на важливості поповнення арсеналів НАТО, оскільки це необхідно для стримування, а за потреби й відбиття будь-якого майбутнього російського нападу на східний фланг Альянсу, з огляду на те, що в РФ дедалі частіше погрожують державам - членам НАТО, намагаються посіяти нестабільність і створити інформаційні умови для можливих майбутніх агресивних дій проти членів Альянсу й інших пострадянських держав.

Також наголошується, що західні держави підтвердили свою підтримку України й прихильність до розвитку українського оборонно-промислового комплексу на 18-й контактній групі з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 23 січня.

Повідомляється, що окупанти нещодавно підтвердили наступ у районі Кремінної, Авдіївки й Донецька на тлі позиційних боїв, що тривають на всій лінії зіткнення 23 січня.

Водночас у ISW зазначають, що наразі немає жодних ознак того, що російське військове командування суттєво покращило розв'язання проблем із поганою системою військового управління, виснаження сил, поганого тактичного й оперативного планування, а також боротьби з протидією операціям українських дронів на лінії фронту і в ближньому тилу окупантів, що необхідно для прориву позиційного фронту. "Російські війська нещодавно довели, що здатні домогтися незначних тактичних успіхів під час посилених наступальних зусиль, навіть незважаючи на ці системні проблеми, особливо в районі Куп'янська на Харківщині та Авдіївки на Донеччині", - зазначають аналітики.

Також у ISW прогнозують, що президентські вибори 2024 року в РФ буде використано як референдум щодо питання війни РФ в Україні.