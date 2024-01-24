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00:08 24.01.2024

Канада оголосила на "Рамштайн-18" про передачу Україні нового пакету військової допомоги

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Канада оголосила на "Рамштайн-18" про передачу Україні нового пакету військової допомоги

Міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про нову допомогу Україні, що включає 10 багатоцільових катерів від Zodiac Hurricane Technologies на суму приблизно 20 мільйонів канадських доларів.

Як повідомляється на сайті Міноборони Канади, ці багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом допомагатимуть Україні в різних морських операціях, включаючи пошуково-рятувальні операції, транспортування військ та вантажів, спостереження та розвідку.

"Кожен човен буде оснащений складною системою датчиків, навігації та зв'язку. Ця пожертвування включає надання навчання українських операторів за комерційними контрактами, а також надання причепів і запасних частин. Очікується, що постачання цих човнів з навчанням буде завершено до кінця весни 2024 року", - сказано в повідомленні.

Міністр також оголосив, що починаючи з наступного місяця на підтримку членства Канади в коаліції з навчання F-16 для Збройних сил України Канада надасть цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал, найнятих за контрактом з компанією Top Aces Inc, що базується в Монреалі. Ця підтримка оцінюється приблизно у 15 мільйонів канадських доларів.

Навчання розпочнеться у лютому 2024 року та триватиме до 2025 року.

Канада також забезпечує навчання англійської мови військовослужбовців ВПС України у мовній школі канадських збройних сил. Ця робота стане важливим внеском у місію з оснащення та оснащення ЗСУ винищувачами F-16.

Міністр Блер також оголосив про участь Канади у двох коаліціях у рамках "Рамштайн" - бронетанкової та коаліції ВПС.

Зрештою, міністр зазначив, що для ЗСУ надійшло більше партій раніше оголошених пожертвувань, включаючи стрілецьку зброю та боєприпаси стандартів НАТО, а також зимовий одяг та спорядження. Найближчими тижнями буде більше поставок цих товарів. 

Теги: #канада #україна #допомога #рамштайн

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