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17:07 23.01.2024

Апеляційний суд залишив Мазепу під вартою, але зменшив розмір застави до 21 млн грн - "Суспільне"

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Апеляційний суд залишив Мазепу під вартою, але зменшив розмір застави до 21 млн грн - "Суспільне"

Апеляційний суд залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 лютого з правом внесення застави голові та засновнику ІК Concorde Capital Ігорю Мазепі, однак розмір застави було зменшено до 21 млн грн, повідомляє "Суспільне".

Також зазначається, що Мазепу "хотіли взяти на поруки десять осіб, зокрема нардеп Андрій Герус", однак суд відмовив у цих заявах.

Як повідомлялося, 19 січня Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід для директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи, через підозру в нелегальному заволодінні земельними ділянками Київської ГЕС, у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 350 млн грн.

 

Теги: #суд #мазепа #concorde_capital

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