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12:30 23.01.2024

ТЧХУ попереджає про появу в соцмережах фейків про грошові виплати

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ТЧХУ попереджає про появу в соцмережах фейків про грошові виплати

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) попереджає про поширення в соціальних мережах фейкових повідомлень про нібито грошові виплати громадянам.

"Будьте обережними, у телеграм-каналах поширюється фейкова інформація про нібито грошову виплату у розмірі 16 000 грн від Українського Червоного Хреста", - повідомило ТЧХУ у вівторок у фейсбуці.

У ТЧХУ наголосили, що Український Червоний Хрест не здійснює таких виплат.

 

"Усю інформацію про грошові виплати ми розміщуємо на наших офіційних каналах, наприклад на сайті redcross.org.ua. Будьте уважними та не передавайте персональні дані, номери банківських карток шахраям, не переходьте за сумнівними посиланнями", - застерегли в ТЧХУ.

 

Теги: #виплати #фейк #тчху

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