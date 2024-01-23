Окупанти втратили 416 осіб і 110 одиниць техніки на таврійському напрямку за добу - Тарнавський

На таврійському напрямку втрати ворога в живій силі за добу становили 416 осіб і 110 одиниць військової техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів, провів 39 бойових зіткнень та здійснив 836 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - написав він у телеграм-каналі.

Загальні втрати ворога минулої доби становили 416 осіб та 110 одиниць військової техніки, зокрема 6 танків, 16 ББМ, 18 артсистем, 38 БПЛА, 27 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Знищено також п'ять складів боєприпасів противника.