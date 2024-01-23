Події

12:07 23.01.2024

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Києві збільшилася до 22 осіб - оновлені дані

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Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Києві зросла до 22 осіб, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Станом на 11:30 внаслідок ракетного удару в Києві постраждали 22 людини, з них 13 госпіталізовано. Дані оновлюються", - ідеться в повідомленні пресслужби КМВА з посиланням на Попка.

Як уточнюється в повідомленні Національної поліції України в телеграм-каналі, серед постраждалих - четверо дітей.

У повідомленні ДСНС у телеграм-каналі зазначається, що у Святошинському районі столиці внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівку, поруч сталося загоряння двох автомобілів. Із будинку евакуйовано 19 осіб.

За іншою адресою сталося загоряння у квартирах на загальній площі 30 кв. м із руйнуванням балконів з 1-го по 5-й поверх. Попередньо виявлено одну постраждалу. Її передали медикам, які зараз борються за її життя. Крім того, з будинку було виведено 30 осіб.

У третій локації виникла пожежа у 2-поверховій будівлі на площі 20 кв. м.

Також через ворожі обстріли пошкоджено п’ять автомобілів.

У Печерському районі сталося загоряння 1-поверхової нежитлової будівлі на площі 150 кв. м. Пожежу ліквідовано.

У Солом'янському частково зруйновано 2-поверхову будівлю спортивного залу на площі 300 кв. м без загоряння, госпіталізовано сімох постраждалих.

Загалом надано психологічну допомогу понад 30 громадянам.

На місці подій залучені 154 рятувальники та 33 одиниці техніки.

 

 

Теги: #київ #постраждалі

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