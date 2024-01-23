У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено 30 житлових будинків, розгортаються три пункти обігріву - мер

Унаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову постраждали щонайменше 30 житлових будинків, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Вибито близько тисячі вікон (на вулиці мінус 7). У 20 будинках були змушені відключити опалення. У 14 відключено електрику, у 12 - газопостачання. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Людям надається вся необхідна допомога, зокрема, розгортаються три пункти обігріву", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.