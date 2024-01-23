Події

10:58 23.01.2024

У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено 30 житлових будинків, розгортаються три пункти обігріву - мер

1 хв читати
У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено 30 житлових будинків, розгортаються три пункти обігріву - мер

Унаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову постраждали щонайменше 30 житлових будинків, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Вибито близько тисячі вікон (на вулиці мінус 7). У 20 будинках були змушені відключити опалення. У 14 відключено електрику, у 12 - газопостачання. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Людям надається вся необхідна допомога, зокрема, розгортаються три пункти обігріву", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #харків #обстріли #терехов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 23.01.2024
Унаслідок ракетних ударів по Харкову три людини загинули і 42 дістали поранення - уточнені дані

Унаслідок ракетних ударів по Харкову три людини загинули і 42 дістали поранення - уточнені дані

11:19 23.01.2024
Інформація про одного загиблого в Києві не підтвердилася, загалом постраждали 18 осіб - Попко

Інформація про одного загиблого в Києві не підтвердилася, загалом постраждали 18 осіб - Попко

11:15 23.01.2024
"Газмережі" ліквідували аварію на газопроводі в Харкові, що виникла через наймасштабніше цієї зими влучення окупантів - "Нафтогаз"

"Газмережі" ліквідували аварію на газопроводі в Харкові, що виникла через наймасштабніше цієї зими влучення окупантів - "Нафтогаз"

10:51 23.01.2024
Унаслідок ракетних ударів по Харкову чотири людини загинули і понад 40 постраждали - прокуратура

Унаслідок ракетних ударів по Харкову чотири людини загинули і понад 40 постраждали - прокуратура

10:26 23.01.2024
Кількість жертв унаслідок ранкових ударів по Харкову збільшилася до трьох осіб - міськрада

Кількість жертв унаслідок ранкових ударів по Харкову збільшилася до трьох осіб - міськрада

10:25 23.01.2024
Влучання в об'єкти критичної інфраструктури зафіксовано в Шостці - Сумська ОВА

Влучання в об'єкти критичної інфраструктури зафіксовано в Шостці - Сумська ОВА

10:23 23.01.2024
У Павлограді внаслідок ракетного удару пошкоджено інфраструктуру та дві школи - голова ОВА

У Павлограді внаслідок ракетного удару пошкоджено інфраструктуру та дві школи - голова ОВА

10:12 23.01.2024
На Донеччині внаслідок обстрілів двоє людей загинули, двоє поранені - голова ОВА

На Донеччині внаслідок обстрілів двоє людей загинули, двоє поранені - голова ОВА

09:59 23.01.2024
Українські захисники знищили ворожу 21 ракету з 41 - Залужний

Українські захисники знищили ворожу 21 ракету з 41 - Залужний

09:51 23.01.2024
Росіяни завдали удару по Києву із застосуванням крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 і балістичних ракет наземного базування - Попко

Росіяни завдали удару по Києву із застосуванням крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 і балістичних ракет наземного базування - Попко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок успішних дій кіберволонтерів у РФ виник масштабний збій інтернет-провайдера, що забезпечує послугами держструктури, - українська розвідка

Унаслідок ракетних ударів по Харкову три людини загинули і 42 дістали поранення - уточнені дані

У Харкові через атаку росіян пошкоджено обладнання "Харківобленерго", без світла 11 тис. споживачів - Міненерго

НАТО підписало контракт на закупівлю 155 мм боєприпасів на суму $1,2 млрд

Унаслідок ракетних ударів по Харкову чотири людини загинули і понад 40 постраждали - прокуратура

ОСТАННЄ

Унаслідок успішних дій кіберволонтерів у РФ виник масштабний збій інтернет-провайдера, що забезпечує послугами держструктури, - українська розвідка

На подвір'я депутата Закарпатської облради невідомий кинув гранату, ніхто не постраждав

У Чорному морі перебувають 10 російських кораблів, зокрема два ракетоносії - ВМС ЗСУ

Столтенберг офіційно оголосив про наймасштабніші навчання НАТО

У Харкові через атаку росіян пошкоджено обладнання "Харківобленерго", без світла 11 тис. споживачів - Міненерго

НАТО підписало контракт на закупівлю 155 мм боєприпасів на суму $1,2 млрд

Кількість постраждалих у Києві від ракетної атаки збільшилася до 20 осіб - Кличко

Унаслідок ракетного удару в Києві постраждали 18 осіб, зокрема четверо дітей - Кличко

Кількість поранених унаслідок ворожих ударів по Харкову зросла до 35 осіб - Синєгубов

У Києві внаслідок ракетного удару пошкоджено цивільну інфраструктуру, на місці працюють правоохоронці - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА