Події

08:29 23.01.2024

Кількість загиблих унаслідок ранкового удару по Харкову зросла до двох

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Кількість загиблих унаслідок ранкового удару по Харкову зросла до двох

Станом на 8:20 вівторка відомо про двох загиблих унаслідок ракетного удару по житловому будинку в Київському районі Харкова, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За оновленими даними, внаслідок ворожих обстрілів Харкова загинули 2 жінки. Медики екстреної допомоги продовжують огляд місць влучень", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ранкового удару загинула жінка, ще 4 людини, зокрема 10-річна дівчинка, і 2 жінки у важкому стані, були госпіталізовані.

 

 

 

Теги: #атака #харків #ракети

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