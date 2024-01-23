Унаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів - КМВА

Унаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко вранці у вівторок.

"Унаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Деталі з'ясовуються. Оперативні служби прямують на місце. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!", - написано в телеграм-каналі КМВА.