Події

07:35 23.01.2024

Унаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів - КМВА

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Унаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів - КМВА

Унаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко вранці у вівторок.

"Унаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Деталі з'ясовуються. Оперативні служби прямують на місце. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!", - написано в телеграм-каналі КМВА.

 

 

 

Теги: #атака #київ #бпла

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