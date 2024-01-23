Генштаб ЗСУ: Українська авіація за добу атакувала вісім районів скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала авіаударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 вівторка.

Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу та 1 радіолокаційній станції противника.