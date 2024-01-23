Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила три ракетних і 65 авіаударів

Ворог завдав три ракетних і 65 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України у вівторок уранці.

Зранку російські окупанти завдали ракетного удару 4 зенітними керованими ракетами С300/400 по цивільній інфраструктурі міст Харків і Балаклія Харківської області.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали лікарні, приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали: Гранів, Григорівка, Піщане Харківської області; Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Роздолівка, Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Біла Гора, Майорське, Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Новомихайлівка, Старомайорське, Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.