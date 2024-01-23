Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 68 бойових зіткнень, на мар'їнському напрямку відбито 21 атаку противника

За минулу добу на фронті відбулося 68 бойових зіткнень, на мар'їнському напрямку відбито 21 атаку супротивника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 вівторка.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога біля населеного пункту Синьківка Харківської області.

На лиманському напрямку українські воїни відбили атаку загарбників біля Тернів на Донеччині та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони минулої доби відбили 10 атак противника неподалік Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського на Донеччині.

На мар'їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку.

На шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога у Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив один безуспішний штурм на позиції Сил оборони.

Водночас наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.