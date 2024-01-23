Війна в Україні визначає зміни в російському ядерному мисленні – дослідження

Війна в Україні підірвала впевненість Росії у своїх звичайних силах і підвищила значущість для Москви нестратегічної ядерної зброї (НЯЗ) як засобу стримування і ураження НАТО в потенційному майбутньому конфлікті, заявив у понеділок провідний західний аналітичний центр.

До НЯЗ належить уся ядерна зброя з дальністю дії до 5500 км, починаючи з тактичної зброї, призначеної для використання на полі бою, на відміну від стратегічної ядерної зброї великої дальності, яку Росія або США можуть використовувати для нанесення ударів по батьківщині одна одної.

У доповіді Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), опублікованій у понеділок, порушується питання про те, чи може Росія зважитися на застосування НЯЗ, вважаючи, що у Заходу не вистачить рішучості завдати ядерної відповіді.

"Російське сприйняття відсутності переконливої волі Заходу застосувати ядерну зброю або прийняти жертви в конфлікті ще більше зміцнює агресивні думки і доктрину Росії в галузі НЯЗ", - йдеться в доповіді.

У ній ідеться, що логіка використання НЯЗ полягає в контрольованій ескалації конфлікту, "щоб або запобігти вступу в нього США і НАТО, або примусити їх до припинення війни на російських умовах".

Москва заперечує наявність ядерних загроз, але деякі заяви президента Володимира Путіна від початку війни в Україні були витлумачені на Заході саме так - починаючи з першого дня російського вторгнення, коли він попередив про "наслідки, з якими ви ніколи не стикалися у своїй історії" для будь-кого, хто спробує зашкодити або погрожувати Росії.

Його попередження, однак, не завадили США та їхнім союзникам по НАТО надати Україні масштабну військову допомогу, включно з сучасними системами озброєнь, які були немислимі на початку війни.

Путін протистоїть закликам "яструбів" змінити заявлену російську доктрину, яка допускає застосування ядерної зброї в разі "агресії проти Російської Федерації із застосуванням звичайних озброєнь, коли під загрозою перебуває саме існування держави". Однак він змінив позицію Росії щодо ключових ядерних договорів і заявив, що розміщує тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Західні аналітики та політики уважно стежать за дебатами серед російських військових експертів щодо того, чи слід Москві знизити поріг застосування ядерної зброї.

Минулого року, наприклад, російський аналітик Сергій Караганов говорив про необхідність погрожувати ядерними ударами в Європі, щоб залякати і "протверезити" ворогів Москви.

Вільям Альберк, автор доповіді IISS, каже, що Караганов був частиною ширшої дискусії в Росії щодо нездатності її військових швидко і рішуче перемогти у війні в Україні.

Вони бояться, згідно з їхніми власними дебатами, що це ще більше посилило нас, тому зараз і відбуваються ці ядерні дебати, під час яких вони думають: "Нам потрібно зробити щось іще, щоб налякати Сполучені Штати".

Він сказав журналістам, що західна розвідка зможе вловити низку сигналів, якщо Росія дійсно готується до запуску НЯЗ.

До них відносяться переміщення зброї з центрального сховища на авіабазу і, можливо, нанесення звичайних ударів у районі планованої цілі, щоб вивести з ладу радари і протиракетну оборону.

За його словами, у цей момент Путін, імовірно, переміститься в ядерний сховок і приведе всю російську систему ядерного командування і управління в стан підвищеної готовності на випадок масштабної ядерної відповіді з боку Сполучених Штатів.

За словами Альберка, будь-яке застосування Росією НЯЗ вимагатиме від Москви розрахунку потрібної "дози", щоб змусити противника відступити, а не запустити цикл ескалації.

Питання про те, як реагувати на такий сценарій, "не дає американським планувальникам спати всю ніч", сказав Альберк, який раніше працював у Пентагоні і НАТО.

"Щойно інша сторона перетинає ядерний поріг, як запобігти логіці ескалації, ескалації, ескалації до знищення? Як стримати її, як стримати її? Це одна з найскладніших проблем, яка існує з самого початку ядерного століття".