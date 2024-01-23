Зафіксовано виліт кількох бортів Ту-95МС ВКС РФ

Зафіксовано виліт кількох бортів стратегічних ракетоносців Ту-95МС повітряно-космічних сил Російської Федерації, повідомляють Повітряні сили ЗСУ у вівторок.

"Зафіксовано політ кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у південно-східному напрямку (район Каспійського моря)". - сказано в Телеграм-каналі ЗС ЗСУ. Про точну кількість стратегічних бомбардувальників повідомимо додатково.

Так само в повідомленні сказано, що про точну кількість бомбардувальників, а так само в разі пусків крилатих ракет Повітряні сили повідомлять додатково.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - підкреслюється в повідомленні.