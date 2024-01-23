США і Велика Британія завдають нових ударів по хуситах

США і Велика Британія здійснюють спільні авіаудари по цілях хуситів у Ємені, повідомили два представники оборонного відомства США телеканалу CBS News, як повідомляє BBC у вівторок.

Удари завдаються по цілій низці цілей, включно з радарами, повідомили представники CBS.

Підтримувані Іраном хусити націлилися на кораблі, які, на їхню думку, пов'язані з Ізраїлем і проходять важливим торговим шляхом через Червоне море. США і Велика Британія раніше заявляли, що намагаються захистити цей маршрут.

Це вже восьмий удар США по цілях хуситів у Ємені. Це друга спільна операція з Великою Британією. Повідомляється, що в ударах брали участь американські винищувачі з авіаносця "Ейзенхауер". Більшість останніх ударів були спрямовані на окремі ракети, які, як вважалося, готувалися запустити хусити, повідомили офіційні представники CBS.

Удари сталися після того, як раніше в понеділок відбулася розмова між президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

В офіційному звіті про телефонну розмову Білий дім повідомив, що пан Байден і пан Сунак "обговорили триваючі напади підтримуваних Іраном хуситів на торгові та військово-морські судна, що проходять через Червоне море".

Вони підтвердили "свою прихильність свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та захисту моряків від незаконних і невиправданих нападів", ідеться в повідомленні Білого дому.

Президент і прем'єр-міністр обговорили важливість збільшення гуманітарної допомоги та захисту цивільного населення в Газі, а також звільнення заручників, утримуваних ХАМАС".

Хусити почали нападати на торгові судна в листопаді, заявивши, що вони відповідають на наземну військову операцію Ізраїлю в Газі.

Відтоді угруповання здійснило десятки нападів на комерційні судна, що проходять Червоним морем, одним із найжвавіших морських шляхів у світі.

У відповідь на це 11 січня США і Велика Британія завдали серію авіаударів по десятках цілей хуситів.

Удари, підтримані Австралією, Бахрейном, Нідерландами та Канадою, почалися після того, як сили хуситів проігнорували ультиматум про припинення атак у регіоні.