Представники влади провели зустріч із бізнесом після арешту Мазепи

Представники бізнесу і влади провели в понеділок зустріч щодо тиску на бізнес, каталізатором якої стало обурення кейсом арешту інвестиційного банкіра Ігоря Мазепи, повідомив засновник інвестиційного холдингу EFI Group ("Ефективні інвестиції") Ігор Ліскі.

"З хорошого: швидке реагування представників влади (голова ВР Руслан Стефанчук, перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко та віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров). Нас уважно вислухали, і мені здалося, що почули!" - написав він.

За його словами, на зустрічі звучало багато конструктивних пропозицій щодо зміни законодавства аж до радикальних кроків, "на які здатен доведений до відчаю бізнес".

"Я особисто пропонував змінювати не законодавство, а сам підхід і ставлення до підприємців! Драматичні події в країні вимагають швидких змін у суспільному договорі, де правоохоронні органи виконуватимуть іншу функцію, не каральну... а ставлення до бізнесу, що створює робочі місця і платить податки, перетвориться на повагу", - зазначив Ліскі.

Водночас вказав як негативний аспект зустрічі, що всі присутні від влади не мають реального впливу на силовиків.

"Тому я дуже сподіваюся, що вони донесуть наші вимоги і пропозиції до президента, і будуть реальні зміни, а не спроба замовчування проблеми", - підсумував бізнесмен.

Згідно з представленою ним світлиною, на зустрічі від влади також були старша радниця керівника Офісу президента Дар'я Зарівна, заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

Від бізнесів на зустрічі, зокрема, були співвласник і голова "Астарти" Віктор Іванчик, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, голова Організації роботодавців легкої промисловості України Олександр Соколовський, голова Антирейдерської спілки України Андрій Семидідько, власник X-Park Юрій Зозуля, директор економічних програм UIF Анатолій Амелін, більшість із яких, як і Мазепа, є підписантами громадського руху "Маніфест 42".

"Маніфест 42" раніше в понеділок оголосив про перехід до радикальніших форм протесту проти свавілля тилових силовиків щодо бізнесу й анонсував 1 лютого призупинення роботи компаній на одну годину, якщо уряд не почне вирішувати проблему тиску на бізнес.

"Ми чекаємо від керівництва держави до 12:00 1 лютого 2024 року наступних кроків для розв'язання проблеми, яка загрожує національній безпеці держави: президенту України та уряду - розробити та внести на розгляд Верховної Ради законодавчі ініціативи, розроблені громадським рухом "Маніфест 42" із залученням провідних юристів, спрямовані на обмеження зловживання владою перевертнями у погонах під час проведення обшуків, арешту рахунків і майна", - йшлося в поширеній заяві ініціативи.

Серед вимог також ініціювання законопроєкту, яким усі правоохоронні органи, крім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини.

"Маніфест 42" також звернувся до президента України Володимира Зеленського оголосити свою позицію щодо обшуків на території підприємств без рішення суду та допуску адвокатів з урахуванням 42 статті Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність, розраховуючи на звільнення Мазепи із СІЗО.

Як повідомлялося, 18 січня працівники ДБР спільно з Нацполіцією затримали Мазепу на українсько-польському кордоні за обвинуваченням в організації схеми протиправного заволодіння 2,4 га, на яких нібито розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС, а наразі розташоване котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park. Зазначалося, що в різних регіонах України затримали ще трьох осіб, зокрема брата Мазепи, а в офісі Concorde Capital та офісах деяких її співробітників було проведено обшуки.

За даними ДБР, наприкінці 2023 року за схожою справою щодо понад 7 га по сусідству було пред'явлено вісім підозр і заарештовано ще інших осіб. Згідно з базою судових рішень, ідеться про земельні ділянки, задіяні "у процесі реалізації будівельного проєкту елітного житла - клубного котеджного містечка преміум-класу Riviera Village", цей проєкт спочатку розвивав Фонд інвестицій в українську нерухомість Dragon Ukrainian Properties and Development (DUPD).

ДБР зазначало, що обвинуваченим загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Маніфест 42" був створений бізнесом влітку 2023 року із заявленою метою захисту від свавілля тилових силовиків, корупційних чиновників і суддів, чорних нотаріусів і реєстраторів. Його підписали 42 представники підприємств та інвесторів. Наприкінці червня з бізнесом зустрівся президент Володимир Зеленський, після чого в Офісі президента почала роботу координаційна платформа з розгляду відносин із бізнесом, яку від влади очолив заступник голови ОП Ростислав Шурма, а на першій зустрічі також був заступник голови ОП Олег Татаров, проте останніми місяцями інформація про позитивні результати роботи платформи відсутня.