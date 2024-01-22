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21:22 22.01.2024

Напрацювання щодо відносин влади та бізнесу будуть представлені РНБО

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Напрацювання щодо відносин влади та бізнесу будуть представлені РНБО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі напрацювання щодо відносин влади і бізнесу будуть спрямовані в Раду національної безпеки і оборони України (РНБОУ).

"Сьогодні урядовці зустрічалися з представниками українського бізнесу. Дискусія непроста. Є серйозні питання. Є дійсно складнощі. Я ознайомився з деталями. Попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

За словами Зеленського, "у кожного може бути свій погляд, але в час війни ми всі маємо бути об’єднані одним завданням – міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки".

"Усі напрацювання будуть представлені на РНБО", - сказав він.

 

 

Теги: #рнбо #зеленський

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