Українська авіація за добу завдала ударів по восьми районах зосередження противника

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному пункту управління, одному артилерійському засобу та одній радіолокаційній станції противника.