Події

20:56 22.01.2024

Росіяни завдали двох ракетних і 41 авіаційного удару по території України

1 хв читати
Росіяни завдали двох ракетних і 41 авіаційного удару по території України

Російські окупанти за добу завдали двох ракетних і 41 авіаційного удару, а також здійснили 28 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначено в повідомленні.

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 135 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:00 22.01.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по восьми районах зосередження противника

Українська авіація за добу завдала ударів по восьми районах зосередження противника

20:49 22.01.2024
За добу на фронті відбулося 53 бойових зіткнення

За добу на фронті відбулося 53 бойових зіткнення

08:12 22.01.2024
Сили оборони за добу ліквідували 830 окупантів і 21 артсистему противника

Сили оборони за добу ліквідували 830 окупантів і 21 артсистему противника

07:13 22.01.2024
Сили оборони завдали авіаударів по дев’яти районах розташування сил противника

Сили оборони завдали авіаударів по дев’яти районах розташування сил противника

07:11 22.01.2024
На фронті за добу було 68 зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 17 атак ворога

На фронті за добу було 68 зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 17 атак ворога

07:02 22.01.2024
Російські війська за добу завдали чотири ракетних і 102 авіаційних удари

Російські війська за добу завдали чотири ракетних і 102 авіаційних удари

19:38 21.01.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по дев’яти місцях скупчення окупантів

Українська авіація за добу завдала ударів по дев’яти місцях скупчення окупантів

19:31 21.01.2024
Окупанти за добу завдали 69 авіаударів по Україні, обстріляли близько 100 населених пунктів

Окупанти за добу завдали 69 авіаударів по Україні, обстріляли близько 100 населених пунктів

19:28 21.01.2024
ЗС України відбили за добу 14 атак окупантів на авдіївському напрямку і десять на лиманському

ЗС України відбили за добу 14 атак окупантів на авдіївському напрямку і десять на лиманському

11:01 21.01.2024
Російська армія просунулася до села Крохмальне Харківської області - ISW

Російська армія просунулася до села Крохмальне Харківської області - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Представники влади провели зустріч із бізнесом після арешту Мазепи

Зеленський провів нараду щодо заморожених російських активів

Напрацювання щодо відносин влади та бізнесу будуть представлені РНБО

Боррель у лютому відвідає Україну

Уряд пропонує РНБО запровадити санкції проти транспортного сектора РФ на 50 років

ОСТАННЄ

Нардеп Гончаренко очолив комітет ПАРЄ з міграції

Представники влади провели зустріч із бізнесом після арешту Мазепи

Зеленський провів нараду щодо заморожених російських активів

Напрацювання щодо відносин влади та бізнесу будуть представлені РНБО

У Краснопавлівці на Харківщині три людини загинули в результаті пожежі, не пов'язаної з бойовими діями

"ArcelorMittal Кривий Ріг" у День Соборності України відкрив пам'ятник воїнам-працівникам підприємства

Російські війська відновили активне застосування авіації на таврійському напрямку

Боррель у лютому відвідає Україну

У День Соборності Зеленський нагородив українців, які відзначилися у захисті суверенітету й територіальної цілісності України

Китайська будкомпанія перерахувала майже 500 млн грн Держагентству відновлення та МБРР за рішенням суду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА