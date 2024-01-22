Росіяни завдали двох ракетних і 41 авіаційного удару по території України

Російські окупанти за добу завдали двох ракетних і 41 авіаційного удару, а також здійснили 28 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначено в повідомленні.

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 135 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.