Події

20:49 22.01.2024

За добу на фронті відбулося 53 бойових зіткнення

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За добу на фронті відбулося 53 бойових зіткнення

Російські окупанти продовжують ігнорувати закони і звичаї війни, використовуючи тактику терору і завдаючи ударів як по військових, так і по цивільних об'єктах. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 53 бойових зіткнення", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

На куп'янському напрямку українськими захисниками було відбито 4 атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На лиманському напрямку Силами оборони відбито атаку ворога поблизу Тернів на Донеччині та ще 4 атаки неподалік Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва на Луганщині, де противник намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 9 атак окупантів біля Степового, Авдіївки та ще 5 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ворога у Георгіївки та Новомихайлівки на Донеччині, де ворог 16 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога неподалік Роботиного Запорізької області, де окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене становище.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій наших військ", - зазначають у Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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