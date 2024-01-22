Події

19:59 22.01.2024

Боррель у лютому відвідає Україну

1 хв читати
Боррель у лютому відвідає Україну

Високий представник Європейського Cоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у лютому відвідає Україну.

Відповідне оголошення він зробив у понеділок у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

"Я поїду в Україну в перших числах другого тижня лютого", - сказав Боррель.

Високий представник не назвав конкретного числа - відповідно до практики таких візитів представниками ЄС дату зазвичай не оголошують.

Боррель також не конкретизував своїх планів, із ким він має намір зустрітися і які цілі ставить під час цього візиту.

 

Теги: #візит #термін #боррель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:16 22.01.2024
Боррель: У ЄС є розуміння, що нині - час більше і швидше надавати Україні підтримку

Боррель: У ЄС є розуміння, що нині - час більше і швидше надавати Україні підтримку

10:28 18.01.2024
Умєров скасував візит до Франції з міркувань безпеки - ЗМІ

Умєров скасував візит до Франції з міркувань безпеки - ЗМІ

20:38 14.01.2024
Зеленський у понеділок вирушить до Швейцарії

Зеленський у понеділок вирушить до Швейцарії

19:07 12.01.2024
Пріцкер: Американський приватний сектор зацікавлений у роботі з Україною, для інвестицій важливо викорінити корупцію

Пріцкер: Американський приватний сектор зацікавлений у роботі з Україною, для інвестицій важливо викорінити корупцію

19:29 10.01.2024
Зеленський обговорив із парламентаріями Литви підтримку вступу України до НАТО та відповідальність РФ за воєнні злочини

Зеленський обговорив із парламентаріями Литви підтримку вступу України до НАТО та відповідальність РФ за воєнні злочини

03:20 05.01.2024
Блінкен вирушив із візитом на Близький Схід

Блінкен вирушив із візитом на Близький Схід

07:18 03.01.2024
Боррель: ЄС готовий працювати в напрямі гарантування миру і безпеки для Ізраїлю та Палестини у 2024 р.

Боррель: ЄС готовий працювати в напрямі гарантування миру і безпеки для Ізраїлю та Палестини у 2024 р.

03:47 03.01.2024
Боррель: Росія почала 2024 р. із запуску понад сотні ракет і БпЛА по містах України

Боррель: Росія почала 2024 р. із запуску понад сотні ракет і БпЛА по містах України

17:28 29.12.2023
Боррель провів розмову з Кулебою після атаки РФ проти України

Боррель провів розмову з Кулебою після атаки РФ проти України

14:50 18.12.2023
До Києва прибув помічник секретаря американського Бюро з європейських та євразійських справ О'Браєн - посол

До Києва прибув помічник секретаря американського Бюро з європейських та євразійських справ О'Браєн - посол

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд пропонує РНБО запровадити санкції проти транспортного сектора РФ на 50 років

Обстановка на сіверському та бахмутському напрямках залишається вкрай напруженою - Сирський

Ніхто у світі не може не бачити, що в Україні добро бореться зі злом - Туск

ПАРЄ обрала нового президента

Туск у Києві: Для мене дуже важливо створити відчуття, що Польща - найнадійніший союзник України в зіткненні зі злом

ОСТАННЄ

Російські війська відновили активне застосування авіації на таврійському напрямку

У День Соборності Зеленський нагородив українців, які відзначилися у захисті суверенітету й територіальної цілісності України

Китайська будкомпанія перерахувала майже 500 млн грн Держагентству відновлення та МБРР за рішенням суду

Українські військовослужбовці в зоні відповідальності "Хортиця" з початку січня знищили 120 російських танків

ВР пропонують забезпечити можливість нардепам поєднувати роботу з військовою службою під час особливого періоду

Уряд пропонує РНБО запровадити санкції проти транспортного сектора РФ на 50 років

Обстановка на сіверському та бахмутському напрямках залишається вкрай напруженою - Сирський

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть бути на початку осені 2024 року - Лапутіна

Путін нічого цікавого сказати світу не може - Туск

Бельгія планує надати €611 млн військової допомоги Україні у 2024 році - Умєров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА