Високий представник Європейського Cоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у лютому відвідає Україну.

Відповідне оголошення він зробив у понеділок у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

"Я поїду в Україну в перших числах другого тижня лютого", - сказав Боррель.

Високий представник не назвав конкретного числа - відповідно до практики таких візитів представниками ЄС дату зазвичай не оголошують.

Боррель також не конкретизував своїх планів, із ким він має намір зустрітися і які цілі ставить під час цього візиту.