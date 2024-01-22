Боррель у лютому відвідає Україну
Високий представник Європейського Cоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у лютому відвідає Україну.
Відповідне оголошення він зробив у понеділок у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.
"Я поїду в Україну в перших числах другого тижня лютого", - сказав Боррель.
Високий представник не назвав конкретного числа - відповідно до практики таких візитів представниками ЄС дату зазвичай не оголошують.
Боррель також не конкретизував своїх планів, із ким він має намір зустрітися і які цілі ставить під час цього візиту.